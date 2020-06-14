شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الصين في أزمة.. الموظفون الأجانب عالقون في بلدانهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أدى الحظر على السفر، الذي فرضته الصين لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى أضرار بالغة لاقتصاديات قطاع الأعمال التجارية حول العالم، ولا سيما الشركات الأجنبية، حيث علق كثيرون ممن يخشون على مستقبلهم كرؤساء تنفيذيين وموظفين أجانب في دولهم الأصلية.
وتم تطبيق حظر على دخول معظم الأجانب إلى البلاد في مارس، مع تسارع تفشي الفيروس خارج البلاد، ليتشتت عديد من العائلات، بينما تواجه الشركات صعوبات في مواصلة عملها في ظل غياب موظفين أساسيين، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وعلق في الخارج حتى أولئك الذين يحملون إقامات سارية أو أذون عمل أو من يديرون أعمالا تجارية في حين زاد اكتشاف إصابات في بكين نهاية الأسبوع الشكوك بشأن موعد رفع القيود.
ورغم أن الصين أسست قنوات مع بعض الدول لتسريع عودة الموظفين الأساسيين في الأعمال التجارية، إلا أن العملية لا تزال معقدة وتحتاج إلى رسالة دعوة وموافقة من وزارة الخارجية.
وتوصل استطلاع أجرته غرفة التجارة الأمريكية في مايو إلى أن 90 % من 109 شركات أعضاء، وأعمال تجارية تضررت باضطرابات السفر العالمية، وهو ما شكل مصدر قلق بالغ، وأفادت أكثر من نصف تلك الشركات أن عدم قدرتها على إعادة الموظفين المغتربين إلى الصين يشكل مصدر قلق آخر.
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