شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: الميليشيات اعتقلت عمال مصريين في ترهونة والان نبدء بالتفاصيل
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن الميليشيات قامت باعتقال وتعذيب عمال مصريين في ترهونة، موضحًا أن هذه الانتهاكات لا تمثل الشعب الليبي.
وأضاف في مؤتمر اليوم: "الجيش الوطني رصد انتهاكات للميليشيات تخالف المواثيق الدولية في ترهونة والأصابعة وعدة مدن ليبية".
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