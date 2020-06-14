شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يمدد إغلاق المطارات بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
واستثنى الطيران المدني من قرار الإغلاق، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، و رحلات إجلاء الرعايا الأجانب.
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