شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يمدد إغلاق المطارات بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الطيران المدني السوداني اليوم، تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 28 يونيو الجاري، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السودان لمواجة انتشار فيروس كورونا المستجد واستثنى الطيران المدني من قرار الإغلاق، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، و رحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

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