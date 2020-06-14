شكرا لقرائتكم تونس .. منع اعتصام ضد النهضة بحجة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وسائل إعلام تونسية، مساء الأحد، نقلا عن بلدية باردو إنه تم غلق ساحة باردو ومحيطها لاعتبارات صحية وليس له خلفيات سياسية.
وأغلقت السلطات الأمنية التونسية، الأحد، كل الطرقات المؤدية إلى مقرّ البرلمان، في سابقة أولى، وذلك لمنع تظاهرات تطالب بحل البرلمان وتدعو لتغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي، وهو ما أثار انتقادات واسعة واعتبر قرارا سالبا للحريات ولحق التظاهر، وسط اتهامات للنهضة بالوقوف وراءه.
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