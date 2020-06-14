حصلت على براءة الاختراع.. الممثلة المغربية نادية العلمي تصنع كمامات للصم والبكم

أشرفت الممثلة، نادية العلمي، على صناعة كمامات طبية شفافة، لمساعدة الصم، والبكم، في التواصل، لأنهم يعتمدون على حركة الشفاه في ذلك.
وكشف الفنان، رشيد الوالي، أمس السبت، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أن الفنانة نادية العلمي حصلت على براءة اختراع الكمامات الكاشفة.
الفنانة نادية العلمي قامت بهذه الخطوة تحت مظلة جمعية “les sourdoués” في طنجة، التي تشرف عليها، وتمكنت بفضل عدد من المتدخلين من توفير هذه الكامامات.
وقالت نادية العلمي عن الموضوع إن الكمامات أصبحت معتمدة، حاليا، وهي تسمح بالتواصل بالنسبة إلى الصم، والبكم، مضيفة أنها تصلح حتى للنساء لإظهار أحمر الشفاه.
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