تصوير: عبد الله أيت الشريف
عانق العداء والبطل المغربي السابق هشام بوعويش الحرية قبل أسبوع بعد قضاء 20 سنة خلف القضبان بسبب متابعته بتهمة قتل دركي فرنسي.
وأكد بوعويش، في حديثه مع “اليوم 24″، على أنه فر من عقوبة تأديبية لعشرة أيام بالمغرب بعد مشاركته في بطولة العالم العسكرية بفلوريدا ليعود بـ 30 سنة سجنا في قضية هزت الرأي العام الرياضي المغربي سنة 2000.
بوعويش قال إنه حينما نطق القاضي بالحكم عليه بـ 30 سنة سجنا شلت حركته، مبرزا أنه دفع ثمن شهرته وتعامله مع الناس بضياع 20 سنة من عمره.
في هذا الفيديو يسرد بوعويش تفاصيل الواقعة التي غيرت مجرى حياته.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤثر.. بوعويش العداء العالمي لـ “اليوم 24”: هربت من 10 أيام كاشو ورجعت بـ 30 عام ديال الحبس.. حكم القاضي شل حركتي -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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