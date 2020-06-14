- 1/2
- 2/2
القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك المئات في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأحد، في تظاهرة منددة بخطط الاحتلال الإسرائيلي، لضم غور الأردن وأراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، لسيادتها.
وشهدت التظاهرة التي نظمتها هيئات مجتمع مدني داعمة لفلسطين، مئات الهولنديين وأفراد من الأقليات في هولندا، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "حياة الفلسطينيين ثمينة"، و"أوقفوا العنصرية".
كما رفعوا لافتة "لا نستطيع التنفس منذ عام 1948"، في إشارة إلى آخر ما قاله الأميركي من أصول إفريقية، جورج فلويد، قبل مقتله على يد الشرطة الأميركية.
وأطلق المتظاهرون، هتافات تنادي بـ"الحرية لفلسطين" وتؤكد على أنه "لا سلام بدون عدالة".
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية، في الأول من تموز/ يوليو المقبل، انطلاقا من "صفقة القرن" المزعومة التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة منددة بالضمّ في هولندا.. "لا نستطيع التنفس منذ 1948" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.