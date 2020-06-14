تظاهرة منددة بالضمّ في هولندا.. "لا نستطيع التنفس منذ 1948"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك المئات في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأحد، في تظاهرة منددة بخطط الاحتلال الإسرائيلي، لضم غور الأردن وأراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، لسيادتها.

وشهدت التظاهرة التي نظمتها هيئات مجتمع مدني داعمة لفلسطين، مئات الهولنديين وأفراد من الأقليات في هولندا، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

جانب من التظاهرة (الأناضول)

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "حياة الفلسطينيين ثمينة"، و"أوقفوا العنصرية".

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كما رفعوا لافتة "لا نستطيع التنفس منذ عام 1948"، في إشارة إلى آخر ما قاله الأميركي من أصول إفريقية، جورج فلويد، قبل مقتله على يد الشرطة الأميركية.

(الأناضول)

وأطلق المتظاهرون، هتافات تنادي بـ"الحرية لفلسطين" وتؤكد على أنه "لا سلام بدون عدالة".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية، في الأول من تموز/ يوليو المقبل، انطلاقا من "صفقة القرن" المزعومة التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي.