الحكومة الفلسطينية: 3 إصابات جديدة بكورونا وإعادة آلاف العالقين حول العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة في الحكومة الفلسطينية في رام الله، مي كيلة، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت كيلة إلى أن الإصابات سُجلت في مدينة الخليل وبلدة حلحول.

وأوضحت أن إحدى الإصابات لعامل (50 عاما) عائد من داخل مناطق الـ48، والثانية لشابة (29 عامًا) وهي مخالطة لمصاب سابق، والثالثة لمواطن (46 عاما) وهو مخالط لمصاب سابق.

وفي هذا السياق، أعلن ناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في وقت سابق اليوم، أن السلطة ستبدأ الأسبوع المقبل، بإجلاء 6 آلاف و500 من مواطنيها العالقين حول العالم، بسبب تداعيات أزمة كورونا.

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وقال ملحم في مؤتمر صحافي بمدينة رام الله، إنه "سيتم إجلاء 6 آلاف و500 فلسطيني عالقين في مختلف دول العالم".

وأضاف أن الحكومة ستبدأ بإجلاء الفوج الأول من العالقين في مصر يومي 21 و22 حزيران/ يونيو الجاري، والبالغ عددهم 1600 فلسطيني، على متن طائرات مصرية.

وأشار إلى أنه سيتم بعد ذلك إجلاء بقية العالقين في الدول الأخرى (لم يذكرها) عبر الطائرات الملكية الأردنية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن عملية إجلاء العالقين ستنطلق بناء على قرار اتخذته الأردن بفتح أجوائها ومطاراتها وحدودها لإجلاء العالقين الفلسطينيين.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم استقبال طائرتين تقلان عددا من المواطنين والطلبة العالقين في تركيا، خلال وقت قريب، دون مزيد من التفاصيل.