دعوةٌ لمظاهرة قطرية حاشدة احتجاجًا على سياسة التهجير والاقتلاع بالنّقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، في بيان، "لأكبر مشاركة جماهيرية في المظاهرة القطرية"، التي ستُنظّم يوم الإثنين المُقبل، قبالة المكاتب الحكومية في بئر السبع؛ احتجاجًا على "سياسة التهجير والاقتلاع وتحريش أراضي المواطنين في خربة الوطن والقرى المجاورة والحملة المسعورة للسلطات على كافة قرى النقب".

وجاء قرار تنظيم المظاهرة القطرية، بعد اجتماع للجنة التوجيه، في خيمة الاعتصام بقرية خربة الوطن، أمس السبت، والذي حضره حشد كبير من أهالي القرية والنقب، والذي بحث "الفعاليات والنشاطات النضالية المقررة في الأيام القادمة".

وذكرت اللجنة أن المظاهرة ستُنظّم في الساعة العاشرة والنصف صباحا، مُشيرة إلى أن "اللجنة ستتخذ كافة التدابير اللازمة لتنظيم المظاهرة"، كما دعت إلى "تكثيف الحضور والتواجد في خيمة الاعتصام (بقرية خربة الوطن) والمشاركة في الفعاليات والنشاطات التي ستُنظم هذا الأسبوع في الخيمة وخارجها".

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ودعت اللجنة كذلك "للمشاركة في المظاهرة الاحتجاجية التي ينظمها المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ومؤسسات المجتمع المدني"، بعد غدٍ الثلاثاء، في الساعه الرابعة عصرا، في قرية رخمة.

وأدانت اللجنة "بشدة التصريحات العنصرية للفاشي ( عضو الكنيست عن ’تحالف أحزاب اليمين’ ووزير المواصلات السابق، بتسلئيل) سموترتش وحزبه العنصري تجاه أهلنا في النقب".

واستنكرت "تحريضه الأرعن على الحركة الإسلامية الشمالية أحد المركبات المهمة والفاعلة على الساحة الشعبية والجماهيرية لأهلنا في الداخل"، مؤكدة أن "حملة اليمين المتطرف الإعلامية العنصرية"، لن تزيدها إلا تمسكا بأرضها وثباتا في قراها.