الصحة الإسرائيلية: 83 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، لأحد، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 19055 من بينها 300 حالة وفاة.

وأظهرت الحصيلة المسائية الصادرة عن وزارة الصحة حول مٌستجدات كورونا، أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 3380 مريضًا، في زيادة بلغت 72 إصابة عن الحصيلة الأخيرة.

وعن حالة المرضى، بيّنت المعطيات الرسمية أن الحالة الصحية لـ46 مصابا وصفت بالمتوسطة، في انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 33 مريضا، تم وصل 24 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن عدد الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي انخفض بنسبة 7.7%، فيما ظل عدد الوفيات من جراء "كوفيد 19" مستقر عند 300 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للمتعافين من الفيروس بعد تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، وبلغ عدد المتعافين 15375، في ارتفاع طفيف بلغ 0.1%، وفقًا للمعطيات الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن 133 مريضًا من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 3247 مريضًا، العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت أمس، السبت، للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 6937 فحصا، فيما بلغ حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، 4791 فحصا.

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وعلى صلة، قالت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة، البروفيسورة سيغال سدتسكي، في وقت سابق اليوم، "إننا نشهد بداية موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا".

وجاءت تصريحات سدتسكي خلال نقاش أجرته لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية حول مشروع قانون لمواجهة فيروس كورونا وفرض التعليمات الحكومية المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار الفيروس.

وأضافت سدتسكي أنها لا تريد أن يتكرر الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بإعادة فتح جهاز التعليم قبل الأوان ومن دون الاستعدادات اللازمة، مما أدى إلى تفشي الوباء من جديد.

وفي غضون ذلك، يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لمواجهة كورونا "كابينيت كورونا"، اجتماعا مساء الأربعاء المقبل، لبحث الإجراءات المرتقبة، بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات وارتفاع وتيرة انتشار الجائحة.

من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته اليوم، إن "كورونا ما زالت هنا. ولأسفي لا يوجد تحسن في وضع تناقل العدوى حاليا، ولا يزال عدد المصابين اليومي بالعدوى يتراوح 200 شخص. وهذه إشارة حمراء بالطبع".

وأشار نتنياهو إلى بحث نشرته جامعتا كامبريج وغرينتش البريطانيتان، مؤخرا، وقال نتنياهو إن "هذا البحث أظهر أن وضع الكمامات هي الطريقة الأكثر نجاعة لمنع موجات انتشار أخرى" للفيروس.

وفي سياق ذي صلة، صادقت الحكومة على تعيين البروفيسور حيزي ليفي مديرا عاما لوزارة الصحة، خلفا لموشيه بار سيمان طوف، الذي أدار مواجهة أزمة كورونا منذ بدايتها، وتعرض لانتقادات عديدة طوال هذه الفترة.