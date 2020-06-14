تشييع حاشد لجثمان المغدورة روان القريناوي في رهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت مدينة رهط في منطقة النقب، مساء اليوم، الأحد، تشييع حاشد لجثمان ضحية العنف الأسري، روان القريناوي (29 عاما)، التي توفيت فجر اليوم، متأثرة بجراحها الحرجة التي أصيبت بها من جراء الاعتداء عليها يد زوجها، قبل نحو يومين.

عن وفاة الشابة القريناوي دماغيا، وهي حامل في شهرها السابع وأم لثلاثة أطفال، بعدما رقدت في العناية المكثفة وهي فاقدة للوعي إثر إصابتها الحرجة في الدماغ، بعد تلقيها ضربة قوية على رأسها.

وتنسب الشرطة لزوج المرحومة القريناوي شبهات الاعتداء عليها وتعرضها لضربة قوية في رأسها، فيما ادعى الزوج بأن زوجته قد وقعت في الحمام.

ومددت محكمة الصلح في بئر السبع، ظهر اليوم، اعتقال زوج المرحومة القريناوي، لغاية يوم الأربعاء القادم، للاشتباه بضلوعه في التسبب بإصابة زوجته ووفاتها.

يتبع...