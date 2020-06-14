الجيش اليمني يكسر هجوم للميليشيات في نهم ومصرع 8 من عناصرها

الأحد 14 يونيو 2020

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الاحد، هجوماً شنّته مليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مليشيات الحوثي الإرهابية شنّت هجوماً في محاولة منها لاستعادة مواقع خسرتها خلال اليومين الماضيين في منطقة نجد العتق، إلا أن أبطال الجيش الوطني أفشلوا المحاولة وأقعوا مجموعة من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

Advertisements

وأكد المصدر أن ما لا يقل عن 8 من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا بنيران أبطال الجيش وجرح آخرون، فيما استهدفت مقاتلات التحالف بنحو خمس غارات تجمعات وآليات للمليشيات الانقلابية بمحيط منطقة نجد العتق وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات ودمّرت عدداً من الآليات القتالية.

ولليوم الثالث على التوالي، يخوض أبطال الجيش الوطني معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات بمديرية نهم، تمكنوا خلالها من استعادة مواقع ومرتفعات وكبّدوا الانقلابيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد