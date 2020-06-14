بدءا من الإثنين.. طيران الإمارات تقل المسافرين إلى 30 وجهة عالمية

الأحد 14 يونيو 2020

ترفع شركة طيران الإمارات بداية من غد، الإثنين، عدد الوجهات التي تسافر إليها حول العالم إلى 30 مدينة، بينها رحلات بين آسيا والمحيط الهادىء، وأوروبا، والأمريكيتين عبر دبي.



وأعلنت الشركة في 9 يونيو/ حزيران الجاري توفير المزيد من الرحلات للمسافرين اعتباراً من 15 يونيو/ حزيران بين دبي و16 مدينة هي المنامة ، ومانشستر، وزيورخ، وفيينا، وأمستردام، وكوبنهاغن، ودبلن، ونيويورك مطار جون إف كينيدي، وسيؤول، وكوالالمبور، وسنغافورة، وجاكرتا، وتايبيه، وهونج كونج، وبيرث، وبريسبان

وتُضاف هذه الرحلات إلى عمليات الشحن المقررة من دبي إلى 30 مدينة، بما في ذلك الرحلات الحالية إلى لندن هيثرو، وفرانكفورت، وباريس، وميلانو، ومدريد، وشيكاغو، وتورنتو، وسيدني، وملبورن، ومانيلا.

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وقد بدأت هذه الرحلات بالفعل منذ 11 يونيو/ حزيران الجاري.

وفي 25 يونيو/ حزيران الجاري، تعتزم الشركة نقل ركاب على رحلاتها إلى العاصمة الأفغانية كابول وذلك بعد أن تلقت الموافقات اللازمة.

جدير بالذكر أن طيران الإمارات نفذت مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة العميل لضمان سلامة عملائها وموظفيها في المطار وعلى متن الطائرة.

وتضمن الإجراءات توزيع مجموعات أدوات النظافة الصحية التي تحتوي على أقنعة، وقفازات، ومعقّم اليدين، ومناديل مضادة للبكتيريا على جميع العملاء مجاناً.