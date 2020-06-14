الاتحاد للطيران تشغل رحلات منتظمة من وإلى البحرين

الأحد 14 يونيو 2020

أعلنت الاتحاد للطيران الإماراتية اليوم الأحد عزمها تشغيل رحلات من وإلى مطار البحرين الدولي بداية من 19 يونيو الجاري.



وتربط هذه الرحلة العاصمة أبوظبي بالمنامة وسيتم تشغيل الرحلات على طائرة بوينج 9-787.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية،يتوفر حجز الرحلات على تطبيق الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران في الإمارات، أو الحجز عن طريق وكلاء السفر المحليين أو وكلاء السفر على الإنترنت.

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وستقلع رحلات المغادرة في 19، 21، 26 و28 من شهر يونيو الجاري على رحلة رقم EY 371 من أبوظبي في الساعة 01:30 ظهراً وتصل المنامة في الساعة 01:45.

أما بالنسبة لرحلات العودة، فسيتم تسيير الرحلات في 19، 21، 26 و28 من شهر يونيوالجاري. وستقلع الرحلةEY 378 من المنامة في الساعة 03:15 ظهراً وتصل إلى أبوظبي في الساعة 05:25 عصرا.

والإثنين الماضي،أعلنت الاتحاد للطيران عزمها تشغيل رحلات ربط إلى مدينة شيكاغو الأمريكية بهدف مساعدة الراغبين في السفر إلى مدينة كراتشي وسنغافورة وكوالامبور ومانيلا وجاكرتا وغيرها من المدن عبر العاصمة أبوظبي.