إصابة 11 مدني بينهم أطفال ونساء في قصف إخواني على المنازل بنصاب شبوة اليمنية

الأحد 14 يونيو 2020

أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة، أن 11 مدني أصيبوا في قصف شنته ميليشيا الإخوان اليوم الأحد، على منازل المواطنين في مديرية نصاب بالمحافظة .



وأكد هذه المعلومات الناشط الجنوبي، احمد الصالح، الذي قال أن الميليشيات الإخوانية قصفت بشكل عشوائي منازل المواطنين .

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وأضاف أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيحاسب كل من له يد فيها ولو طال الزمن .

ويأتي قصف الميليشيات الإخوانية لمنازل المواطنين في نصاب على خلفية إنتفاضة قبلية شهدتها المدينة