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إصابة 11 مدني بينهم أطفال ونساء في قصف إخواني على المنازل بنصاب شبوة اليمنية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 14 يونيو 2020

أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة، أن 11 مدني أصيبوا في قصف شنته ميليشيا الإخوان اليوم الأحد، على منازل المواطنين في مديرية نصاب بالمحافظة .

 

وأكد هذه المعلومات الناشط الجنوبي، احمد الصالح، الذي قال أن الميليشيات الإخوانية قصفت بشكل عشوائي منازل المواطنين .

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وأضاف أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيحاسب كل من له يد فيها ولو طال الزمن .

 

ويأتي قصف الميليشيات الإخوانية لمنازل المواطنين في نصاب على خلفية إنتفاضة قبلية شهدتها المدينة

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