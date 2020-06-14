زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شرقي تركيا

الأحد 14 يونيو 2020

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس "ريختر"، شرقي تركيا، مساء الأحد.



جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني، وفقا للعين.

فيما ذكر بيان صادر عن مرصد "قنديلي" التابع لجامعة مرمرة التركية، أن قوة الزلزال 5.8 درجات.

وأوضح البيان أن الهزة الأرضية وقعت في قضاء "قارلي أوفا" التابع لولاية بينغول(شرق) في تمام الساعة 17.24 بالتوقيت المحلي (14.24 بتوقيت جرينتش).

وأشار البيان كذلك إلى أن الزلزال وقع على عمق 5 كم تحت سطح الأرض.

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وذكر مرصد "قنديلي" أن هزة أرضية أخرى وقعت في نفس القضاء في تمام الساعة 18.09 بالتوقيت المحلي (13.09 بتوقيت جرينتش) بلغت قوتها 4.7 درجات.

بيان المرصد ذكر كذلك أن هذه الهزات شعرت بها العديد من الولايات المجاورة كأرضروم، وموش، وديار بكر، وألازيغ.

والي بينغول أصدر بيانًا قال فيه إن الزلزال أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وانهيار عدد من البنايات، مشيرًا إلى أنهم سيقومون خلال الساعات القادمة برصد الأضرار الناجمة عن الزلزال.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة تزايدت مؤخراً، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حدوث زلزال مدمر قد يضرب المدينة في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.

وبحسب خبراء، تنتظر إسطنبول التركية زلزالاً مدمراً بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر.