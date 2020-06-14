محافظ الحديدة يوجه بسرعة صيانة مولدات الكهرباء بمديرية الخوخة

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الأحد 14 يونيو 2020 محافظ الحديدة اليمنية يوجه بسرعة صيانة مولدات الكهرباء بمديرية الخوخة

وجه محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر بسرعة صيانة مولدات الكهرباء في مديرية الخوخة . Advertisements جاء ذلك خلال لقاءه مع قيادة السلطة المحلية بمديرية الخوخة حيث ناقش معهم سبل تشغيل مولدات الكهرباء للحد من معاناة أبناء المديرية في ظل اشتداد حرارة الصيف. وقدم الفريق الهندسي بفرع مؤسسة الكهرباء بالمديرية، شرحاً حول الاحتياجات من قطع الغيار والصيانة المطلوبة لتشغيل المولدات. وعقب الاجتماع زار المحافظ مواقع المولدات الكهربائية، المتواجدة في الخوخة والتي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي.

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