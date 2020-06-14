مستجدات كورونا .. تسجيل 23 إصابة جديدة في المناطق المحررة اليمنية

الأحد 14 يونيو 2020

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن، اليوم الأحد، تسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، في مختلف المحافظات المحررة .



وذكرت اللجنة عبر حسابها في تويتر، أنه تم تسجيل (4) بعدن و(3) بتعز و(2) بلحج و(2) بالضالع و(12) بالمهرة .

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وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل (4) وفيات لحالات إصابة سابقة منها (3) بتعز و(1) بالضالع، كما سُجلت (14) حالة تعافي منها (12) تعز و(1) الضالع و(1) لحج .

وبحسب اللجنة فقد إرتفع إجمالي الحالات المسجلة ل(728)، منها (164) حالة وفاة، و(53) حالة تعافي