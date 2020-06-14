- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. إستئناف الطيران رسمياً أول يوليو القادم والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
أعلن محمد منار، وزير الطيران، استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتبارًا من بداية يوليو المقبل.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، استئناف حركة السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح أول يوليو.
وفي وقت سابق، كشف الدكتور أسامه هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة ستكشف خلال الأسبوعين القادمين خطة كل وزارة وقطاع على حده للعودة التدريجية أمام الرأي العام.
وتابع قائلاً: “هنعلن كل خطة للرأي العام لأننا اتفقنا أن المواطن شريك حيث سيعلن خطة كل قطاع لكن في حال الاتفاق على عوده القطاع كل على حده وفقاً لتقيمنا للوضع على الأرض لفتح أي قطاع بشكل حيث أن كل قطاع له خصائصه”
كانت هذه تفاصيل خبر مصر .. إستئناف الطيران رسمياً أول يوليو القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.