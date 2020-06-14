شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. قاعدتين عسكريتين وراء الغزو التركي لليبيا والان مع التفاصيل

الأحد 14 يونيو 2020 كشفت صحيفة موالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأهداف الحقيقية للغزو العسكري التركي للأراضي الليبية .

Advertisements وذكرت صحيفة "يني شفق" المقربة من أردوغان أن تركيا تسعى لإقامة قاعدتين عسكريتين غربي ليبيا القاعدة العسكرية الأولى ستكون في مطار الوطية ومزودة بمنظومات دفاع جوي حديثة وغرفة عمليات للطائرات مسيرة وقاعدة أخرى بحرية في ميناء مصراتة بقدرات هجومية دائمة وتجهزيات استطلاعية وسفن حربية مساندة . ويعتقد مراقبون أن تركيا تسعى من وراء هاتين القاعدتين حماية الشركات النفطية التركية بالتنقيب عن البترول والغاز في ليبيا وفقا للاتفاقية البحرية الموقعة بين أردوغان والسراج في نوفمبر الماضي.

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