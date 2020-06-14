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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. الجيش الليبي يكشف جرائم تركيا في ترهونة والأصابعة والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء احمد المسماري، الجرائم التي إرتكبتها الميليشيات الموالية لتركيا بحث المدنيين في مدينتي الأصابعة وترهونة التي إنسحب منهما الجيش بالتزامن مع دخول تلك الميليشيات.
وقال المسماري أن 20 الف مدني نزحوا من ترهونة هرباً من جرائم وإنتهاكات الميليشيات التركية .. مؤكداً أن الجرائم التي إرتكبتها الميليشيات التركية الإرهابية تصنف بإنها جرائم ضد الإنسانية .
جدد الجيش الليبي عهده بالحفاظ على وحدة ليبيا والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في كل البلاد وهدد باستخدام قوة جوية مفرطة ضد العصابات الإجرامية بطرابلس .. مطالباً الأمم المتحدة حكومة طرابلس بإجراء تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب وأعمال انتقامية وثأرية في الأصابعة وترهونة
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