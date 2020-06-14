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شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يمدد إغلاق المطارات لأسبوعين بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
قال متحدث باسم سلطة الطيران المدني في السودان اليوم "الأحد" إن البلاد ستبقي مطاراتها مغلقة أمام الرحلات الجوية التجارية الدولية والمحلية لأسبوعين آخرين حتى 28 يونيو .
وأغلق السودان مطاراته في مارس في إطار إجراءات كبح انتشار جائحة فيروس كورونا. وتتم مراجعة هذا القرار كل أسبوعين.
وقال عبد الحافظ عبد الرحيم المتحدث باسم سلطة الطيران المدني إن حركة الملاحة مفتوحة أمام الشحن الجوي لنقل المساعدات الإنسانية والعاملين بالمؤسسات النفطية أو لإجلاء الأجانب فقط.
وقالت وزارة الصحة إن السودان سجل 7007 إصابات بفيروس كورونا حتى يوم الخميس توفي منها 447.
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