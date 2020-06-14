شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. تركيا تواصل إغراق ليبيا بالإرهاب والإرهابيين والان مع التفاصيل

الأحد 14 يونيو 2020 تواصل تركيا جرائمها وإنتهاكاتها بحق الشعب الليبي بدعم ومباركة مما يسمى حكومة الوفاق التي يتزعمها فايز السراج .

Advertisements وأظهر فيديو حديث كيف تقوم تركيا بنقل المرتزقة السوريين التابعة لتركيا الى ليبيا للقتال بجانب قوات الوفاق برئاسة فايلز السراج فى العاصمة الليبية طرابلس ضد الجيش الوطنى الليبي رغم الحظر وأزمة تفشي فيروس كورونا القاتل حول العالم. ويبين الفيديو أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواصل إرهابه في ليبيا، ودعمه للمليشيات الإرهابية بطرابلس، حيث أن تركيا نقلت دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى العاصمة الليبية طرابلس، في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد

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