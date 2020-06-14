الكويت تغلق 66 متجرا خالفت الإجراءات الاحترازية

الكويت ـ د ب أ: أعلنت بلدية الكويت إغلاق 66 محلا تجاريا في محافظة العاصمة خلال شهر مايو الماضي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت البلدية حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: إن فرقها الرقابية حررت 132 مخالفة متنوعة ووجهت عددا من الإنذارات تنوعت ما بين محلات تجارية ومقاه وصالونات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزية.

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