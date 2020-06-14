ظريف يرى فرصة جيدة لفوز ترامب بالانتخابات .. الرئيس الأميركي لخريجين عسكريين: «نضع نهاية لعصر الحروب التي لا تنتهي»

في السياسة 14 يونيو,2020 نسخة للطباعة

وست بوينت (نيويورك) ـ طهران ـ وكالات: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تعرض لانتقادات في الأيام القليلة الماضية لخططه سحب آلاف الجنود الأميركيين من ألمانيا، لخريجين من الأكاديمية العسكرية في وست بوينت إن مهمتهم ستكون الدفاع عن “المصالح الحيوية لأميركا” وليس خوض قتال “في حروب لا تنتهي” في أراض بعيدة.

وأثارت خطط ترامب لسحب 9500 جندي من ألمانيا، أحد أقوى حلفاء الولايات المتحدة، وإعادة نشرهم في بولندا وأماكن أخرى حفيظة المسؤولين الألمان وأذكت مخاوف الكونجرس من تراجع الدور الأميركي على الساحة العالمية.

وقال ترامب في كلمته التي ألقاها في بداية الاحتفال بالأكاديمية العسكرية أمام أكثر من ألف خريج، وقفوا بصورة تحافظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، إن وظيفة الجندي الأميركي ليست إعادة بناء الدول الأجنبية بل “الدفاع والدفاع بقوة عن بلدنا من الأعداء الأجانب”.

وأضاف ترامب “نحن ننهي عصر الحروب التي لا تنتهي”. ومضى يقول إن وظيفة القوات الأميركية ليست “حل صراعات قديمة في أراض بعيدة لم يسمع عنها حتى كثير من الناس”.

وسحب ترامب أثناء رئاسته القوات من سوريا ودفع حلفاء الولايات المتحدة في أنحاء العالم لتقديم مزيد من الأموال لتغطية التزامات القوات الأميركية من أجل الدفاع عنهم. وفي انتقاد نادر الحدوث نسبيا من جانب حزبه كتب 22 نائبا جمهوريا من لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب رسالة لترامب قالوا فيها إن خفض القوات في ألمانيا يضر بالأمن القومي وقد يشجع على شن عدوان روسي. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه ما زال أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة جيدة لإعادة انتخابه بفضل قاعدة دعمه القوية، على الرغم من تراجع التأييد له في الأشهر الأخيرة. وأضاف ظريف في مقابلة “أكبر خطأ في العلوم الإنسانية هو التنبؤ، خاصة في الظروف غير المستقرة والخطيرة. لكن اسمحوا لي أن أتوقع أن فرص إعادة انتخاب ترامب لا تزال أكثر من 50٪”. وتابع قائلا “بالطبع فرصته تراجعت بشكل خطير مقارنة بما كان عليه الحال قبل ما بين أربعة وخمسة أشهر “. وقال ظريف في المقابلة المباشرة على موقع إنستجرام مع الصحفي الإيراني فريد مدرسي والتي تمثل أول مقابلة من نوعها مع مسؤول كبير في الجمهورية الإسلامية، “لكن ترامب لديه قاعدة تتراوح بين 30و35٪ لم تتحرك، وبما أن هذه القاعدة لم تتحرك، فلا تزال هناك فرصة لإعادة انتخابه”.