أكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.. والتبرع بالبلازما غير صالح لجميع المتعافين

الصين تسجل أعلى حصيلة يومية منذ شهرين ومخاوف من الموجة الثانية

■ ارتفاع غير مسبوق فـي الوفيات والإصابات بالسعودية

■ 7 وفيات و454 إصابة جديدة بالكويت

■ 709 بينها 161 حالة وفاة فـي اليمن

■ إصابات جديدة فـي لبنان والمغرب وسوريا

■ تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية فـي إيران

■ الجزائر تدخل المرحلة الثانية من إجراءات التخفيف

■ مصر تسجل 62 وفاة و1677 إصابة جديدة

■ أكثر من 850 ألف إصابة فـي البرازيل

■ ألمانيا تبدأ فـي استخدام تطبيق التحذير

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى سبعة ملايين و714 ألفا و237 شخصا، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء، فيما أسفر مرض كوفيد 19، الذي يسببه الفيروس القاتل عن 427 ألفا و578 وفاة في العالم، حسب البيانات نفسها. من جهة اخرى، تعتبر بلازما المتعافين من الطرق المستخدمة في علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، في عدد من الدول على مستوى العالم. ولكن هناك فئات محددة يحظر عليها التبرع بالبلازما بعد التعافي من عدوى كوفيد 19، لأنها قد تعرضهم لبعض المشكلات الصحية، هم: الأقل من 18 عاما، ومرضى فقر الدم، يجب أن يتأكدوا أولا من نسبة الهيموغلوبين بالدم قبل التبرع، مرضى الفيروسات الكبدية، الأشخاص الذين يعانون من أي مرض معدٍ ينتقل عبر الدم، كبار السن، لعدم قدرة الدم لديهم على التجدد مقارنة بالشباب، أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضى السكري والقلب، الأشخاص الذين يعانون من الضعف العام بالجسم والوهن وسوء التغذية، والأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا، حتى وإن كانت نتيجة تحاليلهم سلبية. وبحسب ما جاء بموقع “هيلث لاين” الطبي، فإن بلازما الدم هي مادة سائلة شفافة، يميل لونها إلى الأصفر، وتشكل 55% من إجمالي حجم الدم في جسم الإنسان. و92 % من محتوى البلازما عبارة عن ماء، تساعد على تدفق الدم والعناصر الغذائية إلى جميع أعضاء الجسم عبر القلب، والـ8% المتبقيين عبارة عن بروتينات وأجسام مضادة، وما زال العلاج ببلازما المتعافين قيد التجربة والاختبار، ويتم تطبيقه بشكل أكثر أولوية للحالات الحرجة أو التي تعاني من أعراض شديدة. والمتعافي من كورونا لا يستطيع التبرع بالبلازما، إلا بعد مرور 14 يوما على شفائه من الفيروس، لأن نسبة الأجسام المضادة في هذه الفترة تكون عالية جدا في الدم.

خليجيا، شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية ارتفاعا بأكثر من أربعة آلاف حالة جديدة. وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في المملكة 127541. وأكدت الوزارة تسجيل 40 وفاة جديدة وهذا ارتفاع يومي أيضا. فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 454 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 35920 حالة. وفي اليمن، ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا، إلى 709 حالات، منها 161 حالة وفاة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في إلى 8734 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في لبنان إلى 1446 حالة. بدورها، أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى177.

في السياق، أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية، الدخول في المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحجر الصحي، وذلك مع بدء رفع الحجر الكلي عن 19 ولاية من أصل 48، في حين تم تعديل توقيت الحجر الصحي في 29 ولاية ليبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحا. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فضلا عن 62 حالة وفاة.

دوليا، تتفاقم المخاوف في الصين من الموجة الثانية لفيروس كورونا مع إعلان السلطات أمس عن تسجيل 57 إصابة جديدة بالوباء في حصيلة يومية هي الأكبر منذ أبريل. وذلك غداة إعلان منطقة فينغتاي في بكين اللجوء إلى “آلية حرب” لمواجهة “الموجة الجديدة”. وأفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن 36 من تلك الإصابات الجديدة هي حالات إصابة محلية سجلت في بكين.

وفي إيران قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة إن 107 أشخاص توفوا بسبب وباء كورونا، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ شهرين. يأتي ذلك، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 850 ألفا و514 حالة. الى ذلك، علمت وكالة الأنباء الألمانية أن التطبيق الرسمي للتحذير من الإصابة بكورونا التابع للحكومة الاتحادية سيتم طرحه وإطلاقه غدا الثلاثاء، وأشارت معلومات (د.ب.أ) إلى أن الاختبارات الأخيرة على التطبيق سارت بشكل جيد.

الى ذلك، سجلت روسيا 8835 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 7ر1% خلال 24 ساعة، وفقا لبيانات مركز الاستجابة للفيروس التابع للحكومة الروسية.