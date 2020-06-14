صحة كردستان تعلن تسجيل 200 اصابة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة

وقالت صحة كردستان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه " تم تسجيل خمس وفيات و ٢٠٠ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية في الاقليم".

وأعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تسجيل 1259 اصابة جديدة، و 606 حالة شفاء، و 58 وفاة.