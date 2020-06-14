صحة كردستان تعلن تسجيل 200 اصابة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة

اعلنت صحة اقليم كردستان العراق، الاحد، عن تسجيل 200 اصابة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة.
وقالت صحة كردستان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه " تم تسجيل خمس وفيات و ٢٠٠ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية في الاقليم".
وأعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تسجيل 1259 اصابة جديدة، و 606 حالة شفاء، و 58 وفاة.
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