بالوثيقة.. الكشف عن رسالة من المهندس إلى السيستاني بمناسبة فتوى 'الجهاد الكفائي'

تنشر الخليج 365، بالوثيقة، رسالة رئيس أركان الحشد ابو مهدي المهندس الذي أغتيل بواسطة طائرة أميركية مسيرة مطلع شهر كانون الثاني، إلى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي في عام 2014.

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