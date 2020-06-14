زيدان يحقق رقماً قياسياً مع ريال مدريد

ووصل زيدان في مواجهة إيبار، للمباراة رقم 200 في مسيرته مع ريال مدريد بجميع المُسابقات؛ وفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات.

وأشارت الشبكة إلى أنّ زيدان بات ثالث أكثر مدرب يخوض مباريات مع ريال مدريد، خلف فيسينتي دي بوسكي الذي خاض 246 مباراة، وميجيل مونت الذي لعب 605 مباريات مع ريال مدريد.



زيدان خلال الـ199 مباراة الماضية، تمكن من تحقيق الانتصار في 131 مواجهة، وتعادل في 42 لقاء، وهُزم في 26 مباراة.