زيدان يحقق رقماً قياسياً مع ريال مدريد

2020-06-14 | 19:59
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حقق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، رقماً قياسياً جديداً، خلال مباراة فريقه امام إيبار في الدوري الإسباني الجارية الان على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" لحساب الجولة الـ28 من المسابقة.
ووصل زيدان في مواجهة إيبار، للمباراة رقم 200 في مسيرته مع ريال مدريد بجميع المُسابقات؛ وفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات.
وأشارت الشبكة إلى أنّ زيدان بات ثالث أكثر مدرب يخوض مباريات مع ريال مدريد، خلف فيسينتي دي بوسكي الذي خاض 246 مباراة، وميجيل مونت الذي لعب 605 مباريات مع ريال مدريد.
زيدان خلال الـ199 مباراة الماضية، تمكن من تحقيق الانتصار في 131 مواجهة، وتعادل في 42 لقاء، وهُزم في 26 مباراة.
وأشارت الشبكة إلى أنّ زيدان بات ثالث أكثر مدرب يخوض مباريات مع ريال مدريد، خلف فيسينتي دي بوسكي الذي خاض 246 مباراة، وميجيل مونت الذي لعب 605 مباريات مع ريال مدريد.
زيدان خلال الـ199 مباراة الماضية، تمكن من تحقيق الانتصار في 131 مواجهة، وتعادل في 42 لقاء، وهُزم في 26 مباراة.
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