اعلنت مديرية الدفاع المدني في واسط، الاحد، عن اخماد حريق نشب في جملون يستخدم كمنام للمنتسبين في قاعدة الكوت الجوية. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرقنا في مركز دفاع مدني واسط تمكنت من اخماد حادث حريق نشب في جملون يتكون من مادة السندويج بنل والخشب طول ٤٠ متر وعرض ١٠ امتار مستخدم كمنام للمنتسبين في قاعدة الكوت الجوية".



وتابعت، "الفرق تمكنت من الوصول الى محل الحادث بوقت قياسي والسيطرة عليه بمهنية واداء مميز وانهاء الحريق دون خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني تعلن اخماد حريق في قاعدة الكوت الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.