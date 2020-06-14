إصابة العشرات بكورونا داخل سوق في بكين ومخاوف من عودة الفايروس

وأثارت الإصابات مخاوف من عودة المرض للانتشار في دولة احتوت المرض بالفعل إلى حد كبير.

وعززت العاصمة الصينية إجراءاتها في محاولة للحد من تفشي الفيروس والتي تضمنت زيادة عدد اختبارات الكشف عن الفيروس، ومساء اليوم الأحد أمرت بكين كل الشركات بالإشراف على فرض عزل لمدة 14 يوما لكل موظفيها الذين زاروا سوق شينفادي أو خالطوا أي أحد زار هذه السوق.



وأغلقت سلسلة مطاعم تبيع المعكرونة التقليدية في بكين بضعة منافذ لها بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من موظفيها بالفيروس.

ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا تقريبا في المدينة منذ شهرين حتى تم تسجيل أول إصابة في 12 يونيو، ومنذ ذلك الحين قفز العدد الإجمالي إلى 51، بما في ذلك 8 حالات تم تسجيلها في الساعات السبع الأولى من يوم الأحد.