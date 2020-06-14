الدفاع تنعى الفريق توفيق الياسري الذي توفي بكورونا

نعت وزارة الدفاع، الأحد، الفريق توفيق الياسري الذي توفي بفيروس كورونا اليوم. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "تنعى ببالغ الحزن والاسى رحيل الفريق توفيق حمود الياسري الى جوار الرفيق الاعلى متأثرا بإصابته بفايروس كورونا مستذكرين مواقفه البطولية والمهنية والانسانية طيلة خدمته العسكرية التي قضاها بكل اخلاص ونزاهة".



وأضافت :"تغمده الله فقيدنا برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته والهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان انه سميع مجيب وإنا لله وانا اليه راجعون".



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