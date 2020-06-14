في سجن الحوت.. وفاة نزيل مصاب بالسرطان ومحكوم بالاعدام بتهمة 'الارهاب'

افاد مصدر امني، الاحد، بوفاة نزيل في سجن الحوت المركزي بذي قار مصاب بالسرطان ومحكوم عليه بالاعدام بتهمة الارهاب.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزيلا داخل سجن الحوت المركزي في ذي قار من مواليد ١٩٨٧ توفى اليوم".
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "السجين مصاب بمرض سرطان الامعاء ومحكوم بالاعدام وفق المادة ٤ ارهاب".
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