اعلنت قيادة شرطة واسط، الاحد، عن اغلاق قضاء الحي بشكل تام بسبب فايروس كورونا وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خلية الأزمة تقرر إغلاق القضاء بشكل تام ومنع حركة المركبات والاشخاص وغلق كافة المحال التجارية والاسواق بناء على تفشي وباء كورونا". Advertisements وأضاف البيان أن "الخلية دعت الاهالي لعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى". وأعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تسجيل 1259 اصابة جديدة، و 606 حالة شفاء، و 58 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة واسط تعلن اغلاق قضاء الحي بشكل تام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.