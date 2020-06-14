صلاح الدين تعلن وفاة امرأة بفايروس كورونا وشفاء 9 مصابين

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "تسع حالات تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا في محافظة صلاح الدين".

أعلنت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين ، الأحد، عن وفاة امرأة بفايروس كورونا وشفاء تسعة مصابين.



وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "تسع حالات تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا في محافظة صلاح الدين".

وأضافت أن" حالات الشفاء موزعة بواقع أربع حالات في قضاء بلد، وخمسة في مدينة تكريت".

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وأوضحت الخلية، أن "حالة وفاة واحدة ظهرت في قضاء الطوز لامرأة ملامسة سبعينية العمر".

وأضافت أن" حالات الشفاء موزعة بواقع أربع حالات في قضاء بلد، وخمسة في مدينة تكريت".

وأوضحت الخلية، أن "حالة وفاة واحدة ظهرت في قضاء الطوز لامرأة ملامسة سبعينية العمر".

