الحكومة الأردنية: إذا نفذ الاحتلال الإسرائيلي قرار الضم "سنرد"

الخليج 365الأحد 2020/6/14 10:16 م بتوقيت أبوظبي
أكد وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، الأحد، أن الأردن سيكون لها ردّ إذا نفذ الاحتلال الإسرائيلي قرار ضم أراضٍ فلسطينية.
وقال خلال مؤتمر صحفي: إن العاهل الأردني عبدالله الثاني أجرى عدة اتصالات مع قادة العالم، وكذلك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أجرى اتصالات مع نظرائه من العرب ودول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: أكدنا أن السلام العادل والشامل هو الذي تحميه الشعوب وتحافظ عليه الأجيال القادمة، وبغير ذلك فإن هذه المنطقة لن تهدأ، ولن تستقر إسرائيل أو غيرها إذا لم تعاد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وستكشف إسرائيل اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز استراتيجيتها لتنفيذ الخطة الأمريكية للسلام التي تنص على ضم إسرائيل غور الأردن، ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر يناير/ كانون الثاني عن خطة السلام التي تنص على ضم إسرائيل المستوطنات، وأن تكون القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، مقابل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تتخذ عاصمة لها في ضواحي القدس الشرقية.
ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة رفضا قاطعا ويسعون لتعبئة داعميهم، ولا سيما في أوروبا للضغط على إسرائيل وحملها على التخلي عنها.
وجعلت الدول العربية من تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا لتطبيع علاقاتها مع الدولة العربية، ولا ترتبط الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
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