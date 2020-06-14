اعتقال أليكس صعب.. "ذراع حزب الله في الأمريكتين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت سلطات جمهورية الرأس الأخضر رجل الأعمال الكولومبي من أصل لبناني أليكس صعب، الذي يعد ذراع مليشيا حزب الله في الأمريكتين، بتهم تتعلق بغسل الأموال وأعمال منافية للقانون في فنزويلا، وفق محاميته في ميامي السبت الماضي.

ولا تملك الرأس الأخضر اتفاقية لتبادل المطلوبين مع الولايات المتحدة، وأكدت ماري دومينجيز محامية صعب اعتقاله دون إعطاء تفاصيل أخرى.

وتتهم الولايات المتحدة صعب وشريكه التجاري ألفارو بوليدو بغسل أموال ونقل 350 مليون دولار خارج فنزويلا، إما إلى الولايات المتحدة أو عبر الولايات المتحدة إلى حسابات أجنبية.

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ويواجه حال إدانته عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما.

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وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن صعب يحاول منذ 2016 جني أرباح من استيراد مواد غذائية إلى فنزويلا التي تعاني شحًّا في المواد الأساسية، في مخطط يشمل أيضا أبناء زوجة الرئيس نيكولاس مادورو و13 شركة في بلدان مختلفة.

وقال مسؤول أمريكي كبير، في حديث صحفي، مشترطا عدم كشف هويته إنه "في مواجهة نقص العملات الأجنبية أوائل عام 2018، منح مادورو صعب احتكارا لبيع الذهب المستخرج بشكل غير شرعي من مناطق في جنوب فنزويلا".

ورحبت المعارضة الفنزويلية برئاسة خوان جوايدو باعتقال صعب.

واعتبر خوليو بورخيس نائب جوايدو أن "اعتقاله يمثل ضربة قوية لهيكلية النظام، ويظهر أن الفنزويليين ليسوا وحدهم، وأنه مع مادورو لا يوجد مستقبل، ولا حتى لداعميه".

ووفقا للصحافة الإيطالية، فإن صعب وزوجته الإيطالية كاميلا فابري يخضعان للتحقيق في ايطاليا ايضا بتهمة غسل أموال.