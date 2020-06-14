بتوجيهات ولي عهد أبوظبي.. إجلاء عائلة سورية من البوسنة( صور)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أجلت دولة الإمارات زوجا وزوجة سوريين من البوسنة بعد أن حال توقف حركة الطيران في عودتهما لأبنائهما في الإمارات.



وكان الزوجان سافرا إلى البوسنة في مهمة عمل خلال شهر مارس/آذار الماضي لمدة 10 أيام، وتركا ابنتيهما مع جدتهما في الإمارات، لكن تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد -19"، أوقف رحلات الطيران ما منعهما من العودة.

تقول الجدة: "سافر ابني وزوجته إلى البوسنة لقضاء أيام قليلة هناك، وترك ابنتيه معي، وفجأة فشلا في العودة نتيجة فيروس كورونا".

تضيف الجدة البالغة من العمر 75 عاما: "وضع ابنتي ابني صعب لأنهما من أصحاب الهمم، الكبيرة مريضة بالصرع وتعاني من تشنجات دائمة، وأنا المسؤولة عن تحركاتهما وتنقلاتهما، وبالطبع حالتهما كانت سيئة لغياب الأب والأم".

وما إن بلغت تفاصيل القصة مسامع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلا وأمر على الفور بإجلاء الزوج والزوجة من البوسنة وإعادتهما إلى أرض الإمارات العربية المتحدة ليجتمع شمل الأسرة من جديد.

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تقول الزوجة بعد عودتها إلى الإمارات: "كنت أسأل لنفسي؛ هل معقول لن أعود الآن؟ كنت أتمنى رؤية الفتاتين خاصة أن وضعهما الصحي صعبا".

تضيف: "اشتقت لرائحتهما ولم أتخيل أن تكون العودة بقرار من الشيخ محمد بن زايد صاحب القلب الكبير. الحقيقة أحمد الله أننا نعيش في الإمارات".

فيما وجه الزوج الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد قائلا: "لا أجد كلمات تعبر عما أشعر به؛ أشكر الشيخ محمد بن زايد نيابة عن أسرتي وعن أولادي".