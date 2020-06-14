تجدد المواجهات بين القوات الجنوبية والإخوان في جبهة شقرة بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

افاد المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة، محمد النقيب، بتجدد المواجهات بين القوات الجنوبية وميليشيا الإخوان في جبهة شقرة بمحافظة ابين .



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وقال النقيب في منشور له على حسابه بتويتر، "قبل نصف ساعة من الان اندلعت بجبهة شقرة اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة, وبرد فوري حققت مدفعية قواتنا المسلحة الجنوبية اصابات مباشرة في مواقع مصادر نيران مليشيات العدو الاخوانية الارهابية المدعومة من قطر وتركيا".

‏واضاف النقيب في منشور اخر ان معركة اجتثاث الارهاب معركة مصيرية ولن قبل فيها مهادنة ولا مساومة .. لافتاً إلى أن شعب الجنوب اكتوى بنيران الارهاب طيلة عقود ثلاثة، وبالتالي فإن معركة إجتثاث الارهاب معركة مصيرية لا تقبل المهادنة ولا المساومة باي شكل من الاشكال .

وتابع "إننا نخوض خضمها كقوات مسلحة ومقاومة جنوبية وشعب بمختلف شرائحه مؤمنين كل الايمان بان النصر وبإذن الله حليفنا"