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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تدين هجوما إرهابيا أوقع 7 قتلى بديالي العراقية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، الأحد، التأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية العراق ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي في محافظة ديالى.
وعبرت الأمانة العامة عن تعازيها لحكومة وشعب العراق متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع جمهورية العراق في حربها ضد العنف والتطرف والإرهاب.
وقالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأحد، إن 7 أشخاص بينهم عناصر أمن قتلوا فى هجوم إرهابي بقضاء خانقين بمحافظة ديالى.
وأمس السبت، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية فى العراق، أن صاروخي كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي العراقي الذي يضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون خسائر تذكر.، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
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