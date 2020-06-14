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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكومة الوفاق الليبية تلمح للتقارب مع مصر بعد تهديد القاهرة لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
لمح وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، إلى إمكانية التقارب مع مصر، بقوله أن مصر يمكن أن تلعب دورًا في المساعدة على إنهاء الانقسامات في بلاده .
وتحدث ”باشاغا“ عقب تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الميليشيات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا تسيء لمصريين.
وشكك باشاغا بصحة الفيديو، وقال إن وزارة الداخلية التي يرأسها ستحقق، مؤكدًا أن قواته ستلقي القبض على الجناة إذا كان الفيديو صحيحًا.
ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ عن باشاغا قوله خلال مقابلة هاتفية:“مصر دولة مهمة لليبيا.. نحن نهتم بعلاقتنا مع مصر، ومصر لديها القدرة على المساعدة بحل مشاكل ليبيا ”.
وكان باشاغا قد أبلغ ”بلومبيرغ“، الأسبوع الماضي، أن مقاتلي حكومته لن يقبلوا الهدنة والمحادثات السياسية مع الشرق إلا بعد أن يستعيدوا مدينة سرت الإستراتيجية على طرف هلال النفط الليبي وقاعدة الجفرة الجوية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحملة ستستمر حتى السيطرة على سرت.
لكن دبلوماسيين غربيين أبلغا ”بلومبيرغ“ أن مصر حذرت من أنها ستصعّد إذا تجاوزت تركيا شرقًا باتجاه حدودها
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