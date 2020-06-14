مصر .. إستئناف الطيران رسمياً أول يوليو القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن محمد منار، وزير الطيران، استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتبارًا من بداية يوليو المقبل.



Advertisements

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، استئناف حركة السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح أول يوليو.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور أسامه هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة ستكشف خلال الأسبوعين القادمين خطة كل وزارة وقطاع على حده للعودة التدريجية أمام الرأي العام.

وتابع قائلاً: “هنعلن كل خطة للرأي العام لأننا اتفقنا أن المواطن شريك حيث سيعلن خطة كل قطاع لكن في حال الاتفاق على عوده القطاع كل على حده وفقاً لتقيمنا للوضع على الأرض لفتح أي قطاع بشكل حيث أن كل قطاع له خصائصه”