شكرا لقرائتكم فيديو.. الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً شرق صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كسرت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، هجوماً شنّته ميليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن ميليشيات الحوثي شنّت هجوماً يائساً في محاولة منها لاستعادة مواقع خسرتها خلال اليومين الماضيين في منطقة نجد العتق، إلا أن أبطال الجيش الوطني أفشلوا المحاولة وأقعوا مجموعة من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

وأكد، أن ما لا يقل عن 8 من عناصر الميليشيات الحوثية قتلوا وجرح آخرون، فيما استهدفت مقاتلات التحالف بنحو 5 غارات تجمعات وآليات للميليشيات الانقلابية بمحيط منطقة نجد العتق وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات ودمّرت عدداً من الآليات القتالية.

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ونشر المركز مقطع فيديو للحظات استهداف الجيش الوطني لعناصر ميليشيات الحوثي بجبهة نهم شرق صنعاء.

ولليوم الثالث على التوالي، يخوض الجيش اليمني معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات بمديرية نهم، تمكنوا خلالها من استعادة مواقع ومرتفعات وكبّدوا الانقلابيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، أوضح أن قوات الجيش تقدمت وسيطرت على عدد من المواقع في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء.

وناشد، منظمة الصليب الأحمر الدولي للقيام بانتشال جثث قتلى الميليشيات الحوثية المنتشرة في شعاب ووديان منطقة نجد العتق.

كما وجه نداء الى المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعدم السماح للميليشيات بزج أبنائهم وأطفالهم إلى محارق الموت والهلاك.