شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية النور" ترفض القائمة المغلقة بانتخابات النواب وتطالب بـ"النسبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن الحزب يرفض القائمة المغلقة المطلقة فى انتخابات مجلس النواب، ويفضل القائمة النسبية، وذلك فى كلمته ممثلا عن الهيئة البرلمانية للحزب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، من حيث المبدأ.

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وأضاف "خير الله"، فى كلمته: "الهدف من القانون مصلحة الوطن أولا، ونحن عرضنا هدفنا ورأينا فى المشروع فى أكثر من مكان، وأعلنا رفضنا للقائمة المغلقة المطلقة، وأننا نرى أن يكون النظام الانتخابى 50% فردى و50% قائمة نسبية".

فيما قال النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وممثل هيئته البرلمانية، إن الهيئة البرلمانية للحزب تمتنع عن التصويت على مشروع القانون، قائلا: "مجموعة القوانين التى وضعت فى قانون واحد، لا يصح قائمة 100 مقعد وقائمة 42 مقعدا، القائمة الـ100 مقعد لو اتقسمت نصين ستحقق الوزن النسبى، ومع ذلك الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ممتنعة عن التصويت"، ورد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "لم نصوت لسه".