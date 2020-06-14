شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد مهاجما رئيس حزب: تواصلنا معه أثناء حوار قوانين الانتخابات وكان بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أن الحوار المجتمعى حول مشروعات قوانين الانتخابات، بدأ منذ عامين انطلاقا من السوشيال ميديا، علاوة عن الحوار الواسع الذى أدارة الحزب لجميع الأطياف السياسية وتم دعوة جميع الأحزاب، مضيفًا: أذكر هنا أن أحد رؤساء عندما اتصلنا عليه كان فى الجونة وقال أنه غير مهتم بالحوار.

وأضاف رشاد خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة مشروعات قوانين الانتخابات لمجلسى النواب والشيوخ المقدمة من ائتلاف دعم مصر، أن مشروعات القوانين كانت ثمار الحوار المجتمعى ونتائج لها، وتم مناقشتها فى اللجنة التشريعية والدستورية، مضيفًا: "حتى لو أن من يأخذ بالقوائم المطلقة دولة واحدة، مصر ليست أى دولة، وتاريخها يسمح لها بالتشريع والجميع يسير ورائها.

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وتابع رشاد، أن القائمة المغلقة المطلقة هى الأفضل للواقع المصرى فهى الأكثر ثقافة وتنوع، قائلًا : " أما القائمة النسبية إحنا مش هنطلع قائمة بالتفصيل، وهناك رؤساء أحزاب عارفين لو دخلوا هيسقطوا، ويريد النسبة لكى ينجح ومعاه كام واحد أخر".

ونوه رشاد، إلى أن مشروعات القوانين جاءت مستوفيه لجميع الشروط الدستورية، والهدف من الجمع بين القائمة والفردى الخروج بقائمة تحمل فكرًا وبرنامج ومرشح فردى يليق، مضيفًا : جميع الاراء السياسية تم الاستماع إليها".

ووجه أشرف رشاد التحية لنواب مستقبل وطن لما قدموه فى خدمة دوائرهم، قائلًا : قادرين على التحدى الانتخابي.