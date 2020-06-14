شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر توافق مبدئيا على مشروع قانون "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، موافقتها من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الدكتور مجدى مرشد، ممثل عن الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن: "حزب المؤتمر من حيث المبدأ يوافق على مشروع القانون، والحوار فى هذه القوانين أتمنى أن يكون حوارا لمصر ولمصلحة مصر وليس لمصالح شخصية محدودة".

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وتابع "مرشد": "القائمة مغلقة كانت أو نسبية هى النافذة للأحزاب للتنفس الهواء قليلا، والفردى له مساوىء كثيرة كلنا نعلمها، ومن ثم المزج بين القائمة والفردى فيه نوع من الاعتدال والتوازن، وشاركت أكثر من 10 أحزاب فى حوارات حول هذه القوانين، وأتمنى أن يخرج هذا القانون لصالح مصر أولا وأخيرا".

ووجه "مرشد" الشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا له: "أشكرك على سعة صدرك التى تعودناها منك، وعلى هذا الحوار فى بداية الجلسة بشأن جدول أعمال الجلسة".

من جانبه، قال النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى: "هذا القانون استحقاق دستورى هام، والقانون المعروض الآن لمصر والمستقبل الذى نتمى يكون فيه تعددية حزبية، والكل يشارك، ونحن نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".