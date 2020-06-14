شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: المجلس لا يشرع لحزب سلطة جديد.. والرئيس ليس له حزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس لا يشرع لحزب سلطة جديد، مشيراً إلى أن أي حزب يدعي أنه حزب سلطة فهذا غير صحيح على الإطلاق، مضيفاً: حتى أن رئيس الجمهورية ليس لديه حزب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة مشاريع قوانين الانتخابات، تعقيباً علي رفض النائب طلعت خليل لمشاريع قوانين الانتخابات بدعوي أنها تؤسس لحزب سلطة جديد، والتي علق عليها رئيس البرلمان بقوله: هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

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وأضاف عبد العال، أن ائتلاف دعم مصر هو من تقدم بهذا التشريع، وهذا الائتلاف يضم عددا كبيرا من الأحزاب والمستقلين، مشيرا إلى إن حزب مستقبل وطن استجاب لمقترحات كثيرة أثناء مناقشة مشاريع القوانين وتم النزول لنسبة القوائم من المقاعدة الانتخابية لـ50% بعد أن كانت 75% بالمقترح الأول.

وتابع عبد العال، أن ما حدث قبل ذلك تاريخ يجب أن ننساه، والرئيس عبد الفتاح السيسي مفتتح علي الأحزاب وكافة القوي السياسية وهناك مجال كبير من الحوار.

جاء ذلك بالجلسة العامة للبرلمان خلال مناقشة مشروع قانون مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، المٌقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا آخرين.