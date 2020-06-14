شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان مازحا: مش كل النواب هييجوا فى المجلس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، الشكر للدكتور على عبد العال، والأعضاء، على سؤالهم عنه خلال الفترة السابقة الذى تعرض فيها لوعكة صحية، وقال إنه يتمنى للجميع الصحة والعافية وأن يحفظ الله مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.

وقال وكيل مجلس النواب: "مشروعات القوانين التى تطرح اليوم هى استكمال لقيام المجلس بدوره فى الإصلاحات السياسية التى تعهدنا بها ووافق عليها الشعب، ونشكر حزب مستقبل وطن على قيامه بإجراء حوار مجتمعى سياسى حول هذه القوانين، وأنا أشهد على ذلك، من خلال حضورى إحدى الجلسات أنها كانت حوارات ديمقراطية عالية، وأسفرت أن حزب مستقبل وطن استجاب وعدل من بعض المواد مثل النزول بنسبة القائمة إلى 50%".

وتابع السيد الشريف: "نحن فى لحظات فارقة، ولذلك ونحن فى هذه الجلسات، أعتبر هذا المجلس تاريخى، وما قام به المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، والنواب، من أدوار هامة وإصلاحات سياسية".

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وأكد وكيل المجلس على أهمية عودة الغرفة الثانية للسلطة التشريعية "مجلس الشيوخ"، قائلا: "عودة الغرفة الثانية مجلس الشيوخ، نظرنا للدول المتقدمة وجدنا ضرورة عودة مجلس الشيوخ لأهميته فى بناء الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة".

وتابع "الشريف"، قائلا: "أوافق على القانون من حيث المبدأ، وأتمنى لزملائى النواب ان تعودوا فى المجلس القادم والشيوخ سالمين غانمين"، ليعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مازحا: "المؤكد مش كلهم وإلا يبقى الشعب ملوش كلمة".