شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: المفروض عدد أعضاء مجلس النواب يكون 640 طبقا لعدد السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه من المفروض أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 640 عضوا طبقا لعدد السكان، ولكن نظرا لوجود مجلس شيوخ سيكون مكون من 300 عضوا تم التوافق على عدد أعضاء مجلس النواب 568 عضوا بالإضافة للأعضاء المعينين، وهو نفس عدد أعضاء البرلمان الحالى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وجاء حديث رئيس مجلس النواب ردا على النائب محمد عطا سليم، الذى اقترح تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب القادم إلى 460 عضوا، وأرجع ذلك إلى هدف تخفيض الميزانية والمصروفات خاصة فى ظل جائحة كورونا والظروف التى تمر بها البلاد.