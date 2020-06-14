شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، لإيضاحات الممثل القانوني لقناة الأهلى، في الشكاوى الواردة للمجلس من رئيسا مجلس إدارة النادى الأهلى و الزمالك .

و تواصل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فحص الشكاوى الواردة لها، و التحقيق فى الشكاوى الواردة من شكاوى رئيسا مجلس إدارة النادى الأهلى والزمالك.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر بيانا من قبل حول أزمة الأهلى والزمالك جاء فيه: "نتابع حالة الشحن والتراشق اللفظي بين كل من الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها خلال الساعات الماضية وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعى".

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وأوضح المجلس، أنه قد تلقى عدة شكاوى من رئيسا مجلس إدارة الناديين بشأن ما تم بثه على قناتي الناديين الفضائيتين، وقد قرر المجلس فتح تحقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما .

وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية الحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلاقياتها فيما يتم بثه من محتوى، وعدم بث أي مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقان بين جماهير الرياضة في مصر أو الإضرار بالمجتمع.

وأكد المجلس أنه سيتخذ إجراءات رادعة بشكل فوري ضد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يُخالف المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو كود الصحافة والإعلام الرياضي، وسيكون من بين هذه الإجراءات وبشكل فورى منع بث المواد أو البرامج المخالفة وكذلك حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.